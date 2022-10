Vampeta vai para cima de Abel: "Volta para o PAOK, lá não vais ter pressão de nada"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Ex-jogador do Corinthians não gostou das palavras de Abel Ferreira sobre o nível de exigência do trabalho como treinador.

Depois de dois empates seguidos no Brasileirão., o Palmeiras voltou às vitorias frente ao Avaí por 3-0. Momentos após o jogo, Abel Ferreira comentou sobre o nível de exigência do trabalho como treinador do "Verdão".

"Sou muito exigente comigo, sofro muito sozinho e já lhes disse isso. Há um preço que se paga, e não sei quanto tempo mais vou estar disposto a pagá-lo", desabafou o português.

Vampeta, ex-jogador de futebol do Corinthians e atual comentador desportivo, não gostou das declarações do ex-treinador do Braga e atirou: "Volta para o PAOK (antigo clube de Abel Ferreira na Grécia), lá não vais ganhar nada e não vais ter pressão de nada", afirmou o ex-médio defensivo.