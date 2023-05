"Vamos ter problemas...": ex-Flamengo recorda primeiro treino com Jesus

Rodinei, lateral direito de 31 anos, recordou os primeiros tempos com o treinador português no Flamengo

O lateral direito Rodinei, antigo jogador do Flamengo, recordou em conversa no "CharlaPodcast" o primeiro treino com Jorge Jesus no "Mengão", salientando que "não há brincadeira" e considerando o técnico português "diferenciado em todos os sentidos".

"[Jorge Jesus] Tem um método diferente, é diferenciado em todos os sentidos. Se tiver de cobrar o Gabigol e um jogador da formação, cobra da mesma forma, fecha a cara...", começou por dizer.

"No treino não há brincadeira, é forte e intenso. No primeiro treino que fez com ele... Eu pensava que era rápido e que chegava a tempo. Depois comecei a entender que não... (...) Num dos primeiros treinos do 'velhinho', ele dá a bola no avançado e eu estava a marcar meio parado, confiante de que ia chegar lá, e ele apita", continuou a contar.

"Não sei imitar o sotaque português, mas ficou assim [leva as mãos à testa] e disse: 'f***-**, pá, eu, com 70 anos, jogo no teu lugar. Estás a andar? Estás a jogar parado? O que é isso? Onde aprendeste a jogar futebol?'. O primeiro treino do 'velho'... Ele insultava toda a gente e pensei 'vamos ter problemas...'", concluiu.