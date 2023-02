Valência quer treinador português para suceder a Gattuso

Valência quer o regresso de Nuno Espírito Santo. Peter Lim crê que o luso pode guiar o clube à salvação, mas o salário pode ser um entrave.

Cada vez mais afundado na tabela de La Liga, o Valência encara uma surpreendente luta pela permanência, mas Peter Lim acredita que o regresso de Nuno Espírito Santo pode inverter a situação e devolver a equipa ché a um patamar mais condizentes com a sua qualidade.

De acordo com a Imprensa espanhola, o dono do clube acredita que o português foi o melhor treinador que passou pelo Mestalla na sua vigência e está disposto a fazer um esforço para o convencer a regressar ao clube que representou entre 2014 e 2016.

Contudo, as mesmas publicações avançam que o sonho de Lim pode esbarrar na precária situação financeira do Valência e na incapacidade de pagar o salário exigido por Nuno.

Líder da liga saudita em igualdade com o Al Nassr e com o Al Shabab, o treinador do Al Ittihad garantiu não ter recebido nenhuma proposta e diz-se feliz no projeto que abraçou após passar por Tottenham, Wolves, FC Porto, Valência e Rio Ave.