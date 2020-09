Valência quer potenciar Thierry Correia

Clube espanhol aposta no ex-Sporting e não pensa em novo lateral no mercado. Tira pressão ao camisola 2 e ficou agradado com os minutos contra o Celta de Vigo

Temporada nova, vida nova para Thierry Correia no Valência, escreve hoje o Superdeporte, jornal desportivo da região. Essa é a aposta do emblema espanhol, que tira pressão ao lateral-direito português que contratou ao Sporting há um ano por 12 milhões de euros e que foi considerado pela imprensa espanhola um dos "flops" da época 2019/20.

O defesa de 21 anos, depois de ter feito apenas sete jogos na última época, entrou na última jornada a 17 minutos do fim do jogo contra o Celta de Vigo e a sua exibição deu esperança. Há um ano, entrou com o pé esquerdo a cometer erros crassos nos primeiros jogos e nunca mais recuperou. Com novo técnico, Javi Gracia, a aposta após a venda de Piccini foi manter Daniel Wass e Thierry como os dois laterais da equipa, de forma a potenciar aos poucos o crescimento do português.

O Superdeporte salienta ainda a aposta a médio/longo prazo em Thierry destacando que foi campeão da Europa de Sub-17 e Sub-19 por Portugal, integrado numa geração com Diogo Leite, João Félix e Trincão. O risco de contratar um jogador ainda "verde" foi assumido pelo clube, que não desesperou e pretende ajudá-lo a crescer de forma sustentada.