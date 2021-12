Valência ganhou o dérbi e Guedes brilhou: ora veja os dois grandes golos do português

Equipa che esteve a perder por 0-2, mas ganhou 3-4. Internacional português bisou e fez uma assistência

Gonçalo Guedes foi um dos grandes protagonistas da vitória do Valência no dérbi, diante do Levante, por 3-4. O português fez dois golos e ainda uma assistência.

Guedes deu início à reviravolta, num belo remate de fora da área, antes de, praticamente, acabar com a discussão do resultado, a cinco minutos do final, na sequência de uma transição.

Não tem tido o devido destaque, mas Gonçalo Guedes está a fazer uma época muito positiva no Valência!

Se mantiver o bom momento de forma, poderá ser uma peça importante para Portugal em março, no play-off de acesso ao mundial! pic.twitter.com/ljwZ72UBDb - Rola a Bola (@rolaa_bola) December 20, 2021