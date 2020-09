Adrien Silva com futuro incerto pode ser recebido de braços abertos em Espanha

Internacional português do Leicester pode rumar a Espanha depois de ter estado emprestado ao Mónaco

Com o futuro incerto no Leicester, Adrien Silva será recebido de braços abertos no Valência. O clube espanhol procura novas opções para o meio-campo e a recente perda de Carlos Soler, que deverá manter-se afastado dos relvados durante um mês para recuperar de uma lesão muscular, fez acelerar esse processo, sendo internacional português um dos alvos preferenciais, segundo noticiou o "Super Deporte".

Sem espaço no clube inglês já em 2018/19, o médio acabaria emprestado ao Mónaco por duas temporadas, com opção de compra fixada em 25 milhões de euros, mas o negócio não se concretizou no fim da temporada passada, muito por influência do cancelamento da liga francesa, devido à pandemia. O Valência estará agora a fazer tudo para se reforçar com o jogador de 31 anos, com parte da formação cumprida no Sporting.