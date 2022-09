Valência, com dois sub-23 portugueses, é a equipa mais jovem entre as grandes ligas

André Almeida e Thierry Correia contribuem para um ranking que coloca o emblema che entre aqueles que mais utilizam os mais novos

O Valência, dos portugueses André Almeida e Thierry Correia, é a equipa com a média de idades mais baixa entre as grandes ligas europeias, de acordo com o estudo levado a cabo pelo CIES.

Para tal, também, contribuem as presenças de Thierry Correia, de 23 anos, e de André Almeida, de 22 e reforço para esta temporada dos che. Samuel Lino, de 22 anos, antigo jogador do Gil Vicente, também tem sido aposta.

Duas das outras equipas presentes no top-5 contam com jovens portugueses nas fileiras, como são os casos do Arsenal, que contratou Fábio Vieira, e do Estugarda, casa do jovem avançado Tiago Tomás.