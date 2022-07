"Vaias? Pressão foi quando tive de amparar os meus pais com cancro no hospital"

O Botafogo perdeu (2-0) com o América Mineiro - na primeira mão já tinha sido derrotado (3-0) - na última madrugada e a equipa foi vaiada pelos adeptos. Na conferência de imprensa após o jogo, o treinador português Luís Castro comentou as críticas e a insatisfação dos adeptos.

Vaias: "Estou há muitos anos no futebol e habituado a tudo, portanto, nada me perturba. Se os adeptos se manifestam de forma negativa têm razões para isso. Não estamos à espera de ser elogiados quando perdemos. Ainda por cima numa eliminatória em que perdemos os dois jogos. É normal. Eu sabia para onde vinha, sei qual é a cultura do futebol brasileiro, que não é igual à de outros países. Estou totalmente preparado para esta cultura, que é de vaias quando perdemos e de elogios quando ganhamos. No futebol é assim. Já tenho 25 anos de carreira."

Treinadores despedidos com facilidade: "Aquilo que mais me surpreende é um país que é pentacampeão do mundo, que tem os melhores jogadores do mundo, que tem milhões de adeptos, como é que não consegue vender bem o seu futebol? Já viram alguma vez Real Madrid, Barcelona, Benfica, Bayern, Borussia... Por que é que os campeões destes países não descem e no Brasil sim? Reflitam e depois respondam. Não estou a dizer que não devemos sair das equipas de vez em quando. Mas uma média de seis meses de cada treinador quer dizer que todos os treinadores são incompetentes? Não há técnicos que fiquem mais de dois anos? Porquê? A diferença está onde?"

Sente a pressão dos adeptos? "Eu procuro pacificar o futebol, vou tentar fazer isto sempre e não me vou calar. Estou determinado a seguir esse caminho. Até ao último segundo da minha vida no Brasil. Por mim vou continuar até o limite e cumprir o meu contrato. Pode aumentar a pressão, não quero saber. Sabem quando é que tive pressão? Quando tive de amparar os meus pais com cancro no hospital. Aí tive uma pressão louca. Essa é a pressão da minha vida. Pressão por perder um jogo? Pelo amor de Deus."