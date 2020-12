Vaga de lesões no Liverpool atinge Diogo Jota: português gera apreensão

Verdadeira extensão do problema do avançado contratado ao Wolverhampton ainda não é conhecida, mas o clube teme que o luso seja baixa prolongada.

O plantel do Liverpool tem sido fustigado por lesões na presente época, com Jurgen Klopp a lamentar a ausência de vários jogadores importantes para a equipa, como Van Dijk, Joe Gomez ou Alexander-Arnold, que, entretanto, já regressou.

Agora, a vaga de azar que tem assolado o plantel dos "reds" atingiu Diogo Jota: o avançado português sofreu um toque no jogo com o Midtjylland, a meio da semana, e é baixa para o encontro de domingo com o Fulham, em Craven Cottage.

A lesão do internacional luso é no joelho e está a gerar apreensão no Liverpool, que teme que possa resultar numa ausência prolongada. Exames complementares deverão determinar a verdadeira extensão do problema físico do ex-Wolverhampton.

Na presente temporada, Diogo Jota já apontou nove golos em 17 jogos oficiais pelo Liverpool.