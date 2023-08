Ural de Kiki Afonso sobe à liderança da Liga russa

Kiki Afonso, à direita, ao no Ural-Spartak desta sexta-feira

Lateral português foi titular na importante vitória sobre o Spartak de Moscovo.



O Ural, clube russo onde atua o lateral-esquerdo português Kiki Afonso, ascendeu esta sexta-feira à liderança da Liga russa, ao vencer, por 3-2, na receção ao Spartak de Moscovo.

O ex-Vizela alinhou durante os 90 minutos, ele que atuou nos seis jogos já disputados pela equipa sediada em Ecaterimburgo na presente temporada.

O Ural lidera, então, à condição, com 10 pontos somados em quatro partidas de campeonato. O Spartak, com nove pontos, é segundo classificado, podendo o Krasnodar - defronta o Orenburg - subir ao primeiro posto no sábado.