"United não vai vencer a Premier League com Bruno Fernandes como capitão"

Bruno Fernandes com a braçadeira de capitão do United

Declarações de um antigo jogador do Liverpool. Atitude do português no clássico do passado fim de semana ainda dá que falar.

A pesada derrota (7-0) sofrida pelo Manchester United em casa do Liverpool e o comportamento de Bruno Fernandes em campo continuam a ser tomas fortes em Inglaterra. O médio internacional português foi um dos principais visados pela crítica, ao ponto de muitos defenderem que lhe seja retirada a braçadeira de capitão.

"Eu acredito que não se pode ter um capitão que se comporta como Bruno Fernandes. Vou deixar uma coisa clara: ele é um jogador fantástico e não estou a julgar a capacidade dele enquanto jogador. Mas como capitão de um dos melhores clubes do mundo, tu precisas de deixar de fazer algumas coisas. E uma delas é estar constantemente a fazer batota e a mergulhar", afirmou Danny Murphy, antigo jogador do Liverpool, à talkSPORT.

"Ele está sempre a tentar provocar as pessoas. Pudemos ver isso pelo menos três vezes no fim de semana. Aquela de ele ser tocado no peito [por Konaté] e agarrar-se à cara... É uma vergonha. Eu odeio isso em qualquer jogador. E diria o mesmo se fosse do Liverpool. Aquilo não é ser capitão do Manchester United. Mergulhar na grande área e tentar sacar um penálti, esbracejar todo tempo quando não recebe a bola... Aquilo não é ser líder. Aquilo não encoraja ninguém", prosseguiu.

"Se ele é uma inspiração? Não! Garanto que a grande maioria dos jogadores fica a pensar: 'O que ele está a fazer?'. Ele até pediu para sair do jogo, levantando os braços para o ar no meio do campo. Aquilo não é um capitão para o Manchester United seguir em frente, se quiser competir e ganhar a Premier League e vencer a Liga dos Campeões. Não vão o ser com ele como capitão", rematou.