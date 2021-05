Uma incógnita em português no Lille, campeão de França: o "patrão" José Fonte

Aos 37 anos, o central português está em fim de contrato com o clube gaulês que lhe proporcionou o primeiro título de campeão nacional numa carreira que só tardiamente despontou.

Em festa pelo título de campeão francês conquistado no domingo pelo Lille, José Fonte não sabe ainda se vai continuar no plantel dos dogues. O central termina contrato neste defeso (a 30 de junho) e o Lille tem direito de opção por mais uma época mas, para já, e a avaliar pelas palavras do próprio jogador, nada está definido.

"Ficar no Lille? Não sei. Quero simplesmente festejar, estar junto dos adeptos e dos meus companheiros de equipa. É hora de desfrutar e de estar feliz. Não quero pensar na minha situação. Fiz uma boa época e veremos o que se vai passar a esse nível. Eu gosto de estar no Lille. Sinto-me bem aqui, creio que os adeptos acham que fiz um bom trabalho e o presidente também. Estou tranquilo", afirmou o central já depois de garantido o título de campeão, a interromper o domínio do favoritíssimo PSG. O jornal "La Voix du Nord", pelo contrário, acredita no adeus. "Fonte deve deixar o Lille", escreveu esta semana o jornal local.

Mas não são só os adeptos ou o presidente a reconhecerem a qualidade do defesa. O português fez uma época de grande qualidade e constou várias vezes no melhor onze da jornada de várias publicações. Ontem, já após o fim da Ligue 1, integra também o melhor onze da competição para a prestigiada "France Football", assim como para o "CIES-Observatório do futebol". Em relação ao valor de José Fonte não há subjetividade, antes sim, unanimidade.

"France Football" e "CIES-Observatório do Futebol" incluiram no melhor onze da época na Ligue 1 um defesa que teve contributo decisivo para o segundo melhor registo defensivo deste século

Para além disso, os números concretos também falam por si: capitão de equipa, Fonte é o pilar defensivo de um grupo que sofreu apenas 23 golos esta época na liga francesa, naquele que é o segundo melhor registo de um campeão desde a viragem do século. Melhor só os 19 golos sofridos pelo PSG que foi campeão em 2015/16. No total, em 38 jornadas, o Lille não sofreu qualquer golo em 21, mérito que o "patrão" do sector tem que repartir com o resto da equipa, nomeadamente com o outro central habitualmente titular, Sven Botman (holandês formado no Ajax e que é uma das revelações da época), mas também com o guarda-redes Mike Maignan (chamado pela seleção gaulesa ao Europeu) ou com os laterais Çelik (turco) e Reinildo (moçambicano que passou por Benfica e Belenenses, entre outros), sem esquecer Tiago Djaló, chamado a alguns jogos importantes, como o da última jornada.

Mas é Fonte a centrar as atenções por estes dias, até por um trajeto invulgar que começou mais tarde do que aquilo que acontece com a maioria dos jogadores. Aos 26 anos, em 2010, penava nos relvados do terceiro escalão de Inglaterra, mas a sorte sorriu-lhe e conseguiu subir duas vezes seguidas com o Southampton, que lhe proporcionou os primeiros brilharetes na Premier League, já em 2013, com 29 anos. No ano seguinte foi Fernando Santos a dar-lhe a mão na seleção de Portugal, com a qual viveu as maiores alegrias profissionais. Agora, em França, aos 37 anos, venceu o primeiro título nacional num clube. Bem a tempo.