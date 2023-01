Uma goleada a marcar o regresso de Jaime Pacheco ao futebol do Egito

Pyramids, orientado pelo português, venceu por quatro golos sem resposta.

O treinador português Jaime Pacheco estreou-se com uma goleada no seu regresso ao campeonato do Egito, com o Pyramids, novo clube do técnico, a golear em casa o Gahzl Mehalla, por 4-0.

Jaime Pacheco, que no Egito orientou em ocasiões distintas o Zamalek, equipa que levou à conquista de dois títulos de campeã, foi anunciado esta semana como o novo treinador do Pyramids, num contrato válido por seis meses.

Já este sábado, com Jaime Pacheco no banco, em jogo da 12.ª jornada, a equipa venceu o Gahzl Mehalla, sexto classificado, com golos de Sobhi (41 minutos), Ibrahim Toure (44), Lakay (67) e Ibrahim Adel (80), estes dois últimos a serem opção já na segunda parte.

O Pyramids é terceiro classificado, com os mesmos 23 pontos do Future FC, com menos um jogo, estando ainda a dois do Zamalek (segundo), de Jesualdo Ferreira, e a sete do líder Al-Ahly.