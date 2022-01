Uma certeza do Milan sobre Rafael Leão: "A intenção é renovar em breve"

Diretor do emblema "rossoneri", Paolo Maldini fala em negociações para a renovação de três jovens jogadores.

Paolo Maldini, diretor do Milan, assumiu este sábado que o clube tem intenção de renovar com Rafael Leão "em breve", bem como com Theo Hernández e Bennacer, cujas negociações estão "bem encaminhadas".

"A renovação de Theo Hernández está muito bem encaminhada, assim como a de Bennacer. E estamos a conversar com Rafael Leão. A intenção é renovar em breve com os três", começou por dizer no AIMC 2021, um encontro online direcionado para adeptos do emblema "rossoneri".

"Claro que são jogadores que deram muito até ao momento, embora ainda sejam jovens, e pensamos que podem dar ainda mais no futuro", concluiu.

O português, de 22 anos, leva seis golos e três assistências em 20 jogos disputados pelo Milan esta temporada.