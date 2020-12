Um River para atravessar: agora é a vez de Abel e do "seu" Palmeiras

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

O treinador Abel Ferreira já sabe qual a equipa que, ao serviço do Palmeiras, vai defrontar nas meias-finais da Taça dos Libertadores: nada menos do que o River Plate, que na final da última edição fez a vida negra ao Flamengo de Jorge Jesus, cedendo apenas em tempo de compensação (2-1). Agora, a equipa argentina qualificou-se na madrugada de sexta-feira, ao bater concludentemente no Uruguai o Nacional, por 6-2, depois de já ter ganho a primeira mão em casa por 2-0.

Abel não poderia ter pela frente um adversário mais complicado. "Os argentinos são favoritos contra o Palmeiras, embora o começo empolgante do Abel indique que a sua equipa tem condições para reverter esse favoritismo no campo", comenta o jornalista Diogo Dantas, do "Extra", a O JOGO.

Vladimir Bianchini, da ESPN Brasil, atribui igualmente mais probabilidades aos argentinos. "O River tem leve favoritismo. É um elenco mais experiente em Libertadores e tem demonstrado muita força na prova", começa por analisar a O JOGO. "O maior problema do Palmeiras será a falta de experiência de alguns jogadores neste tipo de torneio. A falta de adeptos nos estádios, por sua vez, será um grande aliado quando jogar fora de casa. Muitas equipas brasileiras costumam deixar-se intimidar com a pressão dos argentinos na arbitragem e nos atletas", aponta.

Para já, porém, Abel Ferreira segue em alta à frente da equipa de São Paulo. "Sentimos que o Abel confia muito no grupo e não permite que nada externo nos atrapalhe", comentou Gustavo Scarpa sobre o treinador. "O Abel está sempre a rir e a brincar, e, por isso, os jogadores sentem-se muito à vontade com ele. Para cada jogo, giza um plano e dá certo. O que ele diz acontece sempre no jogo", diz por sua vez Breno Lopes, extremo-esquerdo.

Sobre o desempenho do treinador, comenta o jornalista Vladimir Bianchini: "O Abel tem surpreendido muito positivamente no Brasil. Mesmo com grandes problemas para escalar a equipa por causa da covid-19, que afetou muito o Palmeiras, conseguiu manter um grupo bem organizado, compacto e coeso. O Breno Lopes contou-me que a equipa tem a meta de fazer pelo menos 14 remates por jogo, o que nunca tinha acontecido antes."