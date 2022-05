Um português entre os eleitos para a Equipa da Época da Conference League

Cinco jogadores do Feyenoord, quatro da Roma, um do Leicester e um do Marselha compõe a Equipa da Época da Conference League.

Os Observadores Técnicos da UEFA definiram os 11 jogadores que integram a Equipa da Época da Conference League - 2021/22 foi o ano de estreia desta prova, recorde-se. E na baliza está um português: Rui Patrício, guarda-redes da Roma.

Geertruida, Smalling, Trauner e Malacia formam a linha defensiva, Pellegrini, Payet, Dewsbury-Hall e Sinisterra são os homens do meio-campo e Tammy Abraham e Dessers os dois mais adiantados.

A Roma, recorde-se, venceu a competição, ao bater o Feyenoord na final, por 1-0.

O médio Pellegrini, da Roma, foi considerado o melhor jogador do torneio.