Imprensa britânica analisou as exibições dos jogadores do Wolverhampton na goleada (4-0) sofrida frente ao Liverpool.

A noite de domingo foi para esquecer para o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo: à procura de bater o pé ao campeão inglês Liverpool no mítico Anfield, a "armada portuguesa" das West Midlands saiu vergada a uma goleada de 4-0.

O jornal Express & Star analisou, um a um, os desempenhos dos jogadores lusos utilizados no duelo com os "reds" e um dos destaques - pela negativa - foi Nélson Semedo, que marcou um golo na própria baliza e, segundo a publicação, "ainda não convenceu".

"Um autogolo, fora de posição no segundo golo do Liverpool, precisa de dar mais ao ataque e ainda não convenceu", pode ler-se na apreciação do Express & Star, que dá nota 4 (em 10) ao lateral ex-Barcelona.

O jornal também atribui culpas a Rúben Neves no plano posicional no segundo golo do Liverpool, marcado por Wijnaldum, e avalia como "discretas" as exibições de João Moutinho, Rúben Neves, Podence e Pedro Neto.

Na segunda parte, os também portugueses Vítor Ferreira e Fábio Silva - além do francês Ait-Nouri - foram lançados para agitar os Wolves e, se o avançado de 18 anos, não teve espaço para brilhar, o médio, também ex-FC Porto, deixou a sensação de querer "pedir mais minutos".

"Esclarecido, tocou bem a bola e mostrou que quer mais tempo de jogo na agenda apertada que aí vem", anota o Express & Star, que atribui nota 5 aos dois internacionais jovens por Portugal.