Um português a dar que falar em Inglaterra: Liverpool depois de Barcelona e Real Madrid

Agente Jorge Mendes estará a negociar Fábio Carvalho com o Liverpool. Barcelona e Real Madrid sem avanços.

Fábio Carvalho, médio português de 19 anos, tem estado em foco ao serviço do Fulham, do segundo escalão inglês, e fora das quatro linhas é notícia de mercado. Isto porque o jornal "Daily Mail" assegura que o empresário Jorge Mendes "colocou" o jogador em cima da mesa do Liverpool, isto depois de também ter sido "oferecido" a Real Madrid e Barcelona.

Fábio, também com nacionalidade inglesa, leva três golos marcados em sete jogos pela equipa que tem Marco Silva como treinador e onde concluiu a formação.

O jogador está no Fulham desde os 13 anos, mas o contrato profissional só é válido até ao fim da época, pelo que fica livre em janeiro para assinar a custo zero um pré-acordo com outro clube. Os cottagers queriam renovar, mas as conversações ainda não chegaram a bom porto.

Carvalho nasceu em Lisboa e ainda esteve na formação do Benfica, mas em 2014 chegou a Inglaterra para a academia do Fulham.