Um português a brilhar na baliza: "Não me intimida jogar com o Real, nem tenho medo"

Maximiano, guarda-redes do Granada, garantiu que não se deixa intimidar por Benzema e Vinícius Júnior.

Titular na baliza do Granada, Luís Maximiano sente-se preparado para o embate com o Real Madrid, no próximo domingo. Para o guarda-redes português, que ajudou a travar o Barcelona no Camp Nou (1-1), os merengues têm "qualidade de nível mundial" e será necessário "cuidado", mas os madridistas são encarados como qualquer outro adversário.

"Não me intimida jogar com o Real, nem tenho medo. É um prazer defrontar grandes jogadores como Benzema ou Vinícius. É um desafio e quero fazer a melhor exibição possível", disse o guardião contratado ao Sporting, que cumpre a primeira época em Espanha.

"Encantado" com a liga do país vizinho, Max não sente que tenha substituído Rui Silva que rumou ao Bétis. "Vim para fazer a minha história e a preparar-me para que tudo corra bem que gasto as minhas energias", sublinhou o jogador do atual 17.º classificado da prova.

Refira-se que do lado do Real Madrid, Bale é baixa. O extremo, que esteve nove semanas a recuperar de lesão no clube, estava apto, foi chamado à seleção galesa e regressou com problemas físicos. Deverá parar mais três semanas.