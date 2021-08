Um "Felipe" português a mostrar-se no Atlético de Madrid: "Para voltar..."

Médio português chegou aos escalões de formação do emblema espanhol à experiência, mas acabou por regressar.

Chama-se Luís Filipe mas todos o tratam por Felipe desde a sua chegada ao Atlético de Madrid, em alusão ao central brasileiro Felipe que trocou o FC Porto precisamente pelo emblema colchonero.

Médio de 17 anos, o português Luís Filipe, que representou o Vitória de Setúbal nas últimas três temporadas, continua a ser aposta do Atlético de Madrid, desde a temporada passada, estando agora integrado na pré-época dos juniores.

"Estava em confinamento, com treinos e jogos parado. A agência que me representa fez uma análise de todos os aspetos que deveria melhorar, desafiando-me a trabalhar [esses aspetos]. Durante esse trabalho diário, a minha empresária disse-me que existia a possibilidade de fazer treinos à experiência no Atlético de Madrid, o que me motivou mais para estar ao nível exigido", começou por dizer citado pela assessoria de Imprensa.

"Ela tratou de tudo e a experiência concretizou-se. Posso dizer que na altura, quando vim à experiência, chegar e ver toda a dimensão foi uma sensação única. O clube tinha acabado de ser campeão e viver tudo de perto fez-me sentir um sortudo e ter ainda mais vontade de mostrar o meu valor", relatou o jovem criativo, explicando depois como tudo decorreu e como regressou ao clube.

"A experiência inicialmente era por uma semana e acabei por ficar duas. Quando a experiência acabou, fiquei feliz porque me foi dito que ia voltar na pré-época. Para voltar é porque tinham gostado de mim. Vivi momentos fantásticos, receberam-me super bem e em pouco tempo senti-me como um deles. Durante a experiência trabalhei com a equipa de juvenis e a equipa de juniores. Atualmente estou com os juniores", concluiu.