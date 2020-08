Um campeonato ao qual Quaresma não fecha portas: "Se vier a oportunidade..."

Extremo português admite jogar no Brasil.

Livre no mercado depois de terminar contrato com o Kasimpasa, da Turquia, Ricardo Quaresma não fecha as portas a uma aventura no Brasil.

O internacional português esteve à conversa no programa Resenha, da ESPN Brasil, e falou sobre a possibilidade. "É uma opção. Eu sou uma pessoa que sempre esteve atenta ao futebol brasileiro, porque sempre gostei de ver os jogadores brasileiros. Agora passa pela proposta que eu vou receber, não é? (risos)", disse o internacional português, campeão europeu em 2016.

"Eu não fecho portas para ninguém. Eu sento-me, vejo a proposta e vejo o que é melhor para a minha família. Se vier a oportunidade...", disse ainda.

Não Perca Sporting Sucessão de conflitos atiraram Acuña para a porta da saída do Sporting Internacional argentino quer melhorar as condições financeiras e a SAD pretende encaixar perto de 15 M€ pelo jogador, mas tal não se afigura fácil. Jogador permanece a treinar-se à margem do grupo

Quaresma, 36 anos, esteve nas últimas épocas na Turquia, onde também representou o Besiktas. FC Porto, Inter, Chelsea, Barcelona e Sporting são outros clubes europeus no currículo do extremo.