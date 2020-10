Último minuto amargo para Sá Pinto na estreia pelo Vasco da Gama

Derrota por 2-1 na receção ao Corinthians.

O treinador português Ricardo Sá Pinto estreou-se com uma derrota ao comando do Vasco da Gama, ao perder por 2-1 na receção ao Corinthians, na 18.ª jornada do campeonato brasileiro.

Um golo de suplente Everaldo, aos 90 minutos, selou um triunfo feliz dos forasteiros, já que o jogador lançado na segunda parte viu a bola cruzada da direita tabelar no defesa esquerdo Henrique e sobrevoar o guarda-redes Kaufmann.

Desta forma, de nada valeu o tento de calcanhar de Ribamar, aos 72 minutos, servido por Tales Magno, que, então, permitiu ao Vasco da Gama anular golo tento inaugural de Gustavo Mantuan, apontados aos 23.

Com este desaire, o conjunto de Sá Pinto manteve-se com 18 pontos, em 16 jogos, no 16.ª lugar da prova, imediatamente acima das quatro equipas situadas abaixo da linha de água - Athletico Paranaense, Coritiba, Bragantino e Goiás.

O Vasco da Gama não vence desde o 3-2 no reduto do Botafogo, em 17 de setembro, tendo somado, depois disso, um empate e cinco derrotas no campeonato, mais uma igualdade e um desaire na Taça do Brasil.

Por seu lado, o Corinthians subiu ao 10.º lugar, com 21 pontos, numa prova liderada pelo Internacional e o campeão Flamengo, a ex-equipa de Jorge Jesus, ambos com 34 pontos, em 17 jogos.