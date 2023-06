Turquia junta-se à lista de possíveis destinos para Fábio Silva

O avançado português não pretende continuar no Wolverhampton e também tem sido associado à Roma, Ajax, Milan e Sevilha.

Depois de uma época em que representou o Anderlecht e o PSV por empréstimo do Wolverhampton, Fábio Silva não pretende continuar no clube inglês, como revelou recentemente o seu agente, tendo sido associado pela imprensa italiana à Roma, de José Mourinho, Ajax, Milan e Sevilha.

Agora, o jornal "Express & Star" acrescenta mais um nome à lista de pretendentes do avançado português, de 20 anos, com o campeão turco Galatasaray a juntar-se à corrida.

Contratado pelos Wolves ao FC Porto por 40 milhões de euros em 2020, Fábio Silva registou 11 golos e três assistências em 32 jogos pelo Anderlecht na primeira metade da época, dando seguimento com cinco golos e três assistências em 19 jogos com as cores do PSV, onde venceu a Taça dos Países Baixos.