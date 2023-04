Reunião decide futuro de Jorge Jesus: confira os pormenores

Técnico termina contrato no final da época com o Fenerbahçe. Terá hoje uma reunião com o presidente Ali Koç, mas, ao que O JOGO apurou, não é certo que resulte em divórcio.

O Fenerbahçe perdeu no fim de semana contra o Besiktas (4-2) e o futuro de Jorge Jesus à frente da equipa pode conhecer desenvolvimentos nas próximas horas.

Segundo o Sabah, da Imprensa turca, haverá uma reunião hoje entre o presidente Ali Koç e Jorge Jesus que poderá ditar a saída imediata do português, numa altura em que o Fenerbahçe está a nove pontos do líder Galatasaray. Os resultados nos clássicos (um empate e três derrotas) não agradam aos adeptos nem à direção do clube. Já o NutSpor adianta que o Fenerbahçe poderá contratar, em substituição de Jorge Jesus, Sergen Yalçin.

Ao que O JOGO apurou, a reunião vai mesmo decorrer, mas não é certo que resulte em divórcio entre as partes. Nesta altura, há três cenários em cima da mesa: a continuidade até final da época - a renovação é um cenário remoto -, a permanência no comando técnico até ao próximo jogo, na quinta-feira, contra o Kayserispor, ou, em última instância a saída imediata. As próximas horas serão decisivas.

Refira-se que o mau resultado do fim de semana levou os adeptos a pedir a saída do técnico português, assim como do presidente, Ali Koç. E nos últimos dias falou-se de insatisfação de alguns jogadores, como Miguel Crespo, Serdar Dursun, İsmail Yuksek e Diego Rossi.