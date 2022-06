Turcos dizem que William Carvalho está "praticamente fechado" no Fenerbahçe

Tudo indica que o internacional português vai reencontrar Jorge Jesus

O jornal turco Fanatik assegura esta quarta-feira que William Carvalho é um negócio "praticamente fechado" do Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus.

Pedido expresso do técnico português, com quem já trabalhou no Sporting entre 2015 e 2018, o emblema de Istambul convenceu o Bétis com uma proposta de cinco milhões de euros pelo médio defensivo, que termina contrato com os espanhóis em 2023.

A fonte garante que o Fenerbahçe também já acertou termos junto do internacional português e que prevê já ter o jogador à disposição no estágio que a equipa vai realizar na Áustria, com vista a poder utilizá-lo na segunda eliminatória do play-off de acesso à Liga dos Campeões.

Recorde-se que os turcos vão defrontar o Dínamo de Kiev nesta fase de acesso à prova milionária, com a primeira mão da eliminatória a estar agendada para o dia 20 de julho.

William Carvalho, aos 30 anos, está prestes a representar o quinto clube da carreira, depois do Sporting, Fátima, Cercle Brugge (Bélgica) e Bétis, onde estava desde 2018.

Esta época, o antigo médio leonino apontou quatro golos e cinco assistências em 49 jogos no Bétis, tendo levantado a Taça do Rei.