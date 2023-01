Tudor sobre Nuno Tavares: "Multa maior para algo grave, é uma questão de respeito"

Nuno Tavares agride jogador do Montpellier

Técnico do Marselha lembrou a gravidade dos acontecimentos para insistir na multa pesada que vai cair ao lateral português

Nuno Tavares foi expulso contra o Montpellier na segunda-feira, por agressão a um adversário, e logo na altura o técnico do Marselha, Igor Tudor, falou em castigo interno para o português.

Entretanto a comissão de disciplina da liga francesa castigou o lateral-esquerdo português com três jogos de castigo, mas internamente a punição também será severa.

O tema voltou à baila na conferência de Tudor desta quinta-feira e o técnico exemplificou sobre os graus das multas: "Existem regulamentos internos em todos os clubes. Se os jogadores se atrasarem para o pequeno-almoço haverá multa, se fizerem algo mais grave haverá multa maior. No final, não é tanto uma questão de punição, mas uma questão de respeito. Um chega no horário, outro demora e chega atrasado, isso é uma diferença de respeito e falta de cortesia com os demais presentes. Na maioria das vezes, os jogadores gerenciam isso diretamente entre si. Eu intervenho muito raramente."