Tudor defende Vitinha: "Não foi servido em condições"

Avançado português do Marselha soma sete jogos sem marcar

O avançado Vitinha continua em branco pelo Marselha, após sete jogos, e esta sexta-feira à noite, após o empate contra o Montpellier (1-1) na Ligue 1, o treinador Igor Tudor saiu em sua defesa.

"Vou ter de refazer a aliança no ataque entre Alexis Sánchez e Vitinha. O Vitinha fez um bom jogo e esforçou-se pela equipa. Há coisas positivas a extrair, mesmo se é um avançado ainda com margem de progressão. O problema é que não foi servido em condições e no número de vezes que devia ter sido. Tem de receber a bola pela relva, porque é um finalizador. Nível ainda aquém? É normal que todos tenham altos e baixos. É minha responsabilidade de reabilitar os que passam por momento menos bons. Espero que, até final da época, todos possam dar o melhor de si", afirmou o treinador croata.

O avançado ex-Braga saiu aos 59', por Cengiz Under, quando a partida já estava 1-1.