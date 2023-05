Tuchel sobre o futuro de João Cancelo: "Tenho a impressão..."

Bayern de Munique tem opção de compra no valor de 70 milhões de euros. Treinador dos bávaros diz que decisão será tomada no final da época

Thomas Tuchel acha que João Cancelo está feliz no Bayern. Numa altura em que ainda nenhuma decisão oficial sobre o futuro do português foi tomada, o técnico dos bávaros deu a entender que a continuidade do português é possível.

"Tenho a impressão de que o João Cancelo se sente muito confortável aqui. Mas todas as partes fazem parte da decisão. A vontade dele nos treinos é única. Tenho a sensação de que ele está realmente feliz. Discutiremos tudo o resto após o final da época", afirmou Tuchel, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Leipzig, marcado para este sábado.

Recorde-se que João Cancelo está emprestado pelo Manchester City ao Bayern de Munique. Para garantirem o jogador a título definitivo, os bávaros terão de desembolsar 70 milhões de euros.