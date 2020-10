Tuchel não cede no caso de Danilo: "Até pode jogar a avançado"

Treinador alemão teima que prefere ver o português atrás e Marquinhos um pouco mais à frente

Marquinhos é central e Danilo é médio, mas no PSG têm andado a jogar trocados. O internacional português forma parelha com Kimpembe no centro da defesa, enquanto o brasileiro joga um pouco mais à frente, na posição "seis", em funções de "trinco".

"Para mim, o Danilo é mais um defesa do que propriamente um médio"

Assim aconteceu no 4-0 aplicado ao Dijon para a liga francesa e, já esta quarta-feira, na Turquia, no triunfo por 2-0 frente ao Basaksehir, para a Champions. Não se pode dizer que a ideia não esteja a resultar. A equipa vence, a defesa não sofre golos e as exibições são convincentes, sobretudo as de Danilo atrás, que ainda neste jogo recebeu nota 7 do "Le Parisien". Apesar disso, o treinador alemão está a ser criticado pela opção.

Na conferência de imprensa em Basaksehir, Tuchel não gostou de ser questionado sobre o assunto e mostrou-se magoado. "Críticas? Quais críticas? Toda a gente pode atirar críticas para o ar. Mas toda a gente acha que Marquinhos é melhor a central? Onde é que ele jogou na época passada? E nós fizemos o quê, final da Champions? Ok. E quatro títulos. E essa é a minha decisão, há muitas razões para ele jogar ali. Quanto às críticas, isso não é bem assim. Se qualquer um quer criticar, que tire o curso de treinador e prove as suas opiniões. Agora, isso de redes sociais, isso para mim não faz sentido", afirmou, chateado, o treinador do PSG.

"O Danilo até pode jogar a avançado e o Rafinha a médio", prosseguiu com ironia. "Para mim, o Danilo é mais defesa do que médio", acrescentou, em jeito de conclusão. Tuchel está assumidamente de candeias às avessas com o diretor desportivo, Leonardo.