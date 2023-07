Tuchel e o motivo de Cancelo não ter ficado no Bayern: "É um jogador fantástico"

Treinador dos bávaros explicou que o regresso do lateral português ao Manchester City se deveu apenas a motivos financeiros e de opções para a sua posição, não existindo qualquer razão futebolística por detrás da decisão.

Thomas Tuchel, treinador do Bayern, revelou esta terça-feira a razão pela qual o Bayern não acionou a opção de compra de 70 milhões de euros incluída no empréstimo de João Cancelo por parte do Manchester City, na segunda metade da época passada.

"Nunca foi por razões futebolísticas. Ele é um jogador fantástico. Foi apenas porque temos o Alphonso Davies de volta à máxima força após uma lesão e decidimos contratar Raphael Guerreiro a custo zero. Por isso, foi uma questão de finanças e de posições. Ele ajudou-nos muito no meio ano em que jogou aqui. É um rapaz e um jogador fantástico", revelou, numa conferência de imprensa de antevisão a um jogo particular contra os citizens, em Tóquio.

Na meia época que passou em Munique, Cancelo apontou um golo e seis assistências em 21 jogos, sagrando-se campeão alemão. Agora, está de volta ao Manchester City e tem integrado a pré-época do campeão europeu e inglês, ainda que o seu futuro no clube não esteja definido.