Tuchel disse que Villas-Boas "devia jogar na lotaria" e o português respondeu

André Villas-Boas, treinador do Marselha

Troca de galhardetes entre os treinadores de Paris Saint-Germain e Marselha.

O Marselha alcançou este domingo uma vitória histórica sobre o rival PSG (0-1), a primeira em nove anos, e, após a partida, Thomas Tuchel disse a André Villas-Boas que este "devia jogar na lotaria".

O técnico português do Olympique não se deixou ficar e, à imprensa francesa, revelou a resposta que deu ao homólogo alemão:

"Respondi-lhe: 'Tu jogaste na lotaria antes do jogo com a Atalanta?'", atirou Villas-Boas, numa alusão ao jogo entre o PSG e a equipa italiana nos quartos de final da Champions, em que os parisienses venceram com dois golos marcados para lá dos 90'.