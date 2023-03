Trocou FC Porto por PSG e convenceu treinador: "É muito explosivo, potente..."

Serif, ex-FC Porto, muito elogiado por Christophe Galtier no PSG

Serif Nhaga, defesa-esquerdo luso-guineense, que recentemente deixou o FC Porto a custo para vestir as cores do PGSG, apresentado no final de janeiro com contrato até 2025, tem tido oportunidade de treinar com a equipa principal dos parisienses, rodeado de craques e também dos portugueses Danilo, Nuno Mendes e Vitinha. Esta sexta-feira recebeu elogios do técnico dos milionários franceses: Christophe Galtier.

"Estes últimos 15 dias permitiram-me descobri-lo. É um jogador que chegou não faz muito tempo, canhoto, muito explosivo, potente, com uma boa qualidade técnica. Ele fez cinco treinos connosco. Realmente não conhecia o passado dele. É um jovem jogador com qualidades específicas para a posição de lateral-esquerdo. É um bom jogador", resumiu Galtier, que viu Serif, de apenas 17 anos, estrear-se pelos sub-19 com um golo

No FC Porto, Serif progrediu dos sub-15 aos sub-19 em três anos. Já passou por um estágio de observação da seleção portuguesa de sub-15.