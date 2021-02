Trincão voltou a brilhar pelo Barcelona e mereceu este comentário de Koeman

Francisco Trincão passa por um bom momento no Barcelona

Internacional português bisou frente ao Alavés.

Francisco Trincão atravessa um grande momento de forma no Barcelona. O jovem internacional português bisou no triunfo por 5-2 frente ao Alavés, isto depois de ter dado a vitória (3-2) ao clubes catalão em casa do Bétis, também para o campeonato.

Após o jogo, Ronald Koeman, treinador do Barça, deixou um comentário sobre o jogador de 21 anos. "Ele precisava de um período de adaptação e tempo. A cada dia que passa está com mais confiança. Ainda tem de melhorar, mas vejo-o mais comprometido e concentrado", disse o holandês, citado pelo jornal As.

Trincão cumpre a primeira temporada no Barcelona depois de contratado ao Braga. Leva, até ao momento, 29 jogos realizados, com os mencionados três golos marcados.