"Trincão: uma chicotada nas dúvidas", escrevem em Espanha

Com o golaço marcado ao Bétis, que valeu três pontos ao Barcelona, o jovem português tornou-se no homem do momento em Camp Nou.

Numa questão de segundos, tudo pode mudar no futebol. Foi o que aconteceu no domingo com Francisco Trincão, autor do golaço que deu o triunfo ao Barcelona no reduto do Bétis, por 3-2.

Lançado na partida aos 57 minutos, o extremo vestiu pele de herói aos 87', com um grande remate em arco que bateu o guardião dos sevilhanos e que, segundo a imprensa espanhola, de "uma chicotada nas dúvidas" em redor do internacional luso.

Depois de uma pré-época muito prometedora, Trincão ficou mais discreto e o universo "blaugrana" não demorou a lançar questões sobre o dianteiro de 21 anos, questionando o valor (mais de 30 milhões de euros) pago pelo Barça ao Braga pela sua contratação.

Agora, o jornal Sport fala no "ressurgimento" de Trincão e explica como o golo do português pode influenciar o estado de espírito no balneário de Camp Nou. "Quase 1000 minutos depois de se estrear oficialmente pelo Barça, o luso apontou o seu primeiro golo. O balneário ficou feliz com a grande noite do atacante, a quem as coisas não andavam a sair bem", começa por referir o Sport, que prossegue:

"O português decidiu no Benito Villamarín com uma chicotada que permitiu ao Barça prolongar o seu momento positivo. O primeiro golo do ex-Braga representa uma muito necessitada dose de confiança para um jogador que tinha estado mais em baixo nas últimas semanas. Trincão afugenta as dúvidas em seu redor e o balneário fica contente por ele", acrescenta a publicação, que lembras as palavras de Ronald Koeman após o apito final em Sevilha.

"Fico muito contente por ele [Trincão]. Está a trabalhar muito, é jovem e tem de aprender. Mas estes golos dão moral ao Francisco", afiançou o treinador holandês do Barcelona. "À margem do êxtase que provocou mais um golo em cima do derradeiro apito, todos os companheiros de equipa foram abraçar o avançado com um sorriso de orelha a orelha. O grupo está mais unido do que nunca e festeja os feitos dos menos habituais", remata o Sport.

Trincão, a cumprir a primeira época no Barcelona, conta agora um golo marcado num total de 27 jogos pelo clube da cidade Condal, a maioria como suplente utilizado.