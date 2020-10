Trincão sentou Griezmann e convenceu: " Catalógo de belos pormenores"

Trincão estreou-se como titular no Barcelona e na Liga dos Campeões com uma exibição que deixou água na boca à imprensa espanhola

"O português começou mal, mas foi melhorando depois de um arranque falhado para pouco a pouco ir colocando em dificuldades a Civic (defesa do Ferencvaros), que acabou totalmente batido por Trincão. Deixou boas indicações", escreveu o diário desportivo espanhol Sport, ao analisar a primeira parte de Trincão no Barcelona-Ferencvaros.

Aliás, o jornal Sport dedicou ao ex-Braga um artigo, destacando assim a estreia do português como titular e na Liga dos Campeões. "O jovem português, um dos reforços que mais promete e que assinou no início de 2020, atuou no lado direito do ataque, no lugar que é habitualmente de Griezmann, que foi suplente".

"Numa espécie de teste, o português ficou aprovado. Infernizou a vida de Civic, lateral-esquerdo do Ferencvaros, que viu um amarelo após falta clara sobre Trincão", pode ler-se no mesmo jornal catalão.

"Faltou pontaria, mas mostrou um catalógo de belos pormenores", considerou o Sport. "Entendeu-se bem com os companheiros, que o procuraram como se estivesse há mais tempo no Barcelona. Não teve problemas em arriscar o remate, mas faltou-lhe pontaria", refere a publicação antes de enumerar os dados dos 62 minutos que o português esteve em campo: três remates à baliza, 86% de eficácia no passe, duas faltas sofridas e nove duelos ganhos.

Por seu turno, o Mundo Deportivo, outro dos diários desportivos espanhóis escreveu: "Começou impreciso, mas melhorou com o passar dos minutos. Infernizou a vida de Civic, mostrando que é um jogador promissor".