Trincão elogiado em Espanha: "É craque e pede um lugar na equipa"

Extremo internacional português estreou-se pelo Barcelona, entrou para o lugar de Messi e revelou "pormenores de qualidade" diante do Gimnastic

Francisco Trincão estreou-se este sábado pela equipa principal do Barcelona e já recebeu rasgados elogios da imprensa espanhola. O extremo internacional português - estreou-se diante da Croácia, no Dragão -, que se transferiu para o clube catalão do Braga por 31 milhões de euros, foi lançado por Ronald Koeman no intervalo do primeiro jogo particular do Barcelona, contra o Gimnastic, que terminou 3-1.

Com o número 17, Trincão entrou para o lugar de um ídolo, Lionel Messi, e a verdade é que superou com distinção a missão de substituir um dos melhores jogadores da história do futebol. A imprensa espanhola diz que o ex-jogador do Braga revelou "pormenores de qualidade", define-o como um verdadeiro "craque" e até considera que "pede um lugar na equipa de Koeman".

A avaliação da imprensa espanhola

As

O jornal As destaca no seu site um lance que fez furor nas redes sociais. "A confusão que o Trincão fez por causa disso: aqui está um craque. O jogador português tornou-se viral nas redes sociais pela grande impressão que deixou na estreia. Este pormenor é de alta qualidade", lê-se na nota de apoio ao vídeo publicado no jornal online espanhol.



Sport

O Sport considera que Trincão foi "um dos protagonistas do Barcelona na segunda parte". "Entrou ao intervalo e esteve muito ativo na ala direita do ataque, com várias jogadas individuais que revelaram vários pormenores de qualidade. Não foi apenas uma vez, mas várias em que fez o túnel ao adversário e saiu bem do lance."

Mundo Deportivo

O Mundo Deportivo começa por fazer referência a "uma assistência magistral por alto que Konrad atirou para golo, mas o ala estava em fora-de-jogo" e acrescenta que "o português teve bons minutos na sua estreia, com pormenores técnicos e muita precisão nos passes longos."



Marca

Já a Marca diz mesmo que Trincão "foi o jogador que mais se destacou na segunda parte" e teve "uma boa estreia pelo Barcelona". "Nélson Semedo, Trincão e Konrad deram muita velocidade à equipa a partir das alas. O português [Trincão] deixou boas sensações na sua primeira partida, ultrapassando com facilidade os seus adversários e com detalhes de qualidade. A nova contratação pede um lugar na equipa de Koeman".