Trincão é o homem do momento no Barcelona: até Messi ficou surpreendido

Extremo português marcou o golo da vitória sobre o Bétis, aos 87 minutos de jogo.

O golaço que marcou aos 87 minutos do jogo entre Barcelona e Bétis - e que ofereceu os três pontos à equipa catalã - catapultaram Francisco Trincão para as luzes da ribalta em Camp Nou.

O extremo estreou-se a faturar com a camisola "blaugrana" e, de acordo com o Mundo Deportivo, até deixou Lionel Messi surpreendido.

Escreve o jornal catalão que o astro argentino ficou surpreso com a potência do disparo do português e que foi um dos elementos que mais motivou Trincão a atirar à baliza. O ex-Braga, por sua vez, é sempre "muito respeitoso" para com Messi, não hesitando na hora de lhe ceder protagonismo. Ainda assim, tem sido encorajado pelos companheiros de equipa a "soltar as amarras".

A mesma publicação acrescenta ainda que o treinador Ronald Koeman tem insistido no trabalho individual com Trincão durante as sessões de treino do Barcelona. O prémio, refere o Mundo Deportivo, surgiu agora.