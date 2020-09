Trincão (17) entre as estrelas do Barcelona

O internacional português Trincão foi titular no segundo jogo da pré-época do Barcelona. Esteve no lance do primeiro golo da vitória, por 3-1, sobre o Girona

Trincão parece ter convencido a exigente imprensa catalã, sempre atenta a tudo o que diz respeito ao Barcelona. Desta feita, a estreia como titular na pré-temporada culé mereceu elogios e notas de destaque.

"Não acusou a responsabilidade de jogar pela direita, retirando Messi da sua posição habitual. Entendeu-se com ele no lance do 1-0 e fez o passe para o golo de Coutinho. Condução de qualidade", escreveu o diário desportivo, Mundo Deportivo.

Já no Sport, outro dos jornais desportivos da Catalunha, o português não esteve tão bem como na estreia, mas "voltou a deixar detalhes de qualidade, optando por um futebol prático e de primeiro toque", descrevendo assim a exibição de 64 minutos de Trincão.

O generalista La Vanguardia colocou o ex-Braga entre os melhores do Barcelona-Girona desta quarta-feira: "Trincão, Pedri e Konrad fazem sonhar. Deve ser feita uma menção especial destes três jovens. Demonstraram que são capazes de jogar na primeira equipa. Koeman terá, sem dúvida, tomado nota".