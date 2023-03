Xenofobia contra treinadores portugueses no Brasil: "Estão a querer marcar território"

Treinador português foi ouvido no julgamento sobre a pancadaria em campo na partida com o Athletico Paranaense. O auditor foi acionado por xenofobia contra António Oliveira e os portugueses. Também mencionou Abel Ferreira

Decorreu na quarta-feira, até de madrugada, o julgamento relacionado com a pancadaria no Athletico Paranaense-Coritiba, no qual o técnico português António Oliveira foi ouvido e absolvido.

No entanto, a forma como o auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, Rubens Dobranski, se dirigiu ao português, já foi alvo de uma denúncia ao Ministério Público, acionado pela Cáritas Brasileira Regional Paraná, por xenofobia. Além de António Oliveira, também Abel Ferreira e "os portugueses" foram visados.

Veja o diálogo entre o auditor e o técnico português:

Rubens Dobranski: Já tive a oportunidade de assistir jogos em Portugal, no estádio da Luz. Fui ver jogos do Benfica lá em Portugal algumas vezes e estou preocupado porque os técnicos portugueses, que estão trabalhando atualmente no Brasil, parece que estão querendo marcar território. É o caso do técnico do Palmeiras, que chuta "balde d"água", chuta microfone, sempre é advertido com cartão amarelo. E se não me engano, o senhor aqui quando chegou ao Coritiba, não sei se foi na quarta ou quinta rodada, já cumpriu suspensão por três cartões amarelos. Confere? Confere isso? O senhor foi suspenso por três cartões amarelos?

António Oliveira: Sim, senhor.

Rubens Dobranski: Não sei se foi na quarta ou quinta rodada, o senhor já cumpriu essa pena, correto?

António Oliveira: Correto.

Rubens Dobranski: Então, o senhor veja, um técnico de futebol, na quarta ou quinta rodada, já cumpre uma suspensão de uma partida por três cartões amarelos. O senhor não acha que está sendo, assim, muito reclamão com os árbitros aqui do país?

António Oliveira: Podemos expor o contrário. Eu, na vida, não olho as culturas, as raças as nacionalidades.

Rubens Dobranski: Nós também não. Só estou vendo que tem vários casos.

António Oliveira: O doutor acabou de dizer que os portugueses estão a tentar marcar território.

Rubens Dobranski: Porque está sendo comum isso acontecer.

António Oliveira: Mas isso é uma opinião do doutor. Não é a minha, respeito muito. Cada um é como cada qual. Não olho nacionalidade, não olho religiões, não olho cores. Para mim as pessoas, cada uma tem sua índole, sua educação e sua formação. Eu tenho a minha, a minha forma de viver o jogo.

