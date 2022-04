Três jogadores na calha para "ajudarem" João Félix a rumar a Barcelona, segundo o Sport

Se o Atlético de Madrid não se qualificar para a Liga dos Campeões, Jorge Mendes pressionará a saída de João Félix para o Barcelona, escreve o jornal Sport. O plano poderia afetar Gonçalo Guedes, Adama Traoré ou Francisco Trincão.

O Atlético de Madrid perdeu no terreno do Maiorca (1-0) e continua no quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, mas ficou com o Bétis e a Real Sociedad à perna. E caso os colchoneros não se consigam qualificar para a prova milionária, o futuro de João Félix poderá passar por outras bandas.

O jornal catalão Sport adianta esta segunda-feira que, caso esse cenário se venha a confirmar, o empresário do avançado português, Jorge Mendes, vai pressionar para a saída do número 7 dos rojiblancos para o Barcelona.

E para a concretização desse negócio, o agente de jogadores estará disposto a oferecer ao Atlético Gonçalo Guedes (Valência), Adama Traoré (emprestado ao Barcelona pelo Wolverhampton) ou Francisco Trincão (emprestado ao Wolverhampton pelo Barcelona), diz a mesma publicação.