Três anos de reinado de Paulo Bento na Coreia do Sul

Treinador português já é o técnico com mais anos consecutivos no comando da seleção asiática e, com um rácio de vitórias de 61,29%, só está atrás do alemão Uli Stielike (68,42%) na lista dos mais vitoriosos. Taegeuk Warriors voltam à ação no apuramento para o Mundial'2022 em setembro

Esta terça-feira, Paulo Bento cumpriu três anos como selecionador da Coreia do Sul, país onde continua a bater recordes. Com 31 jogos somados no comando técnico dos Taegeuk Warriors, o português já é o timoneiro com mais anos consecutivos ao leme da equipa, que ajudou a chegar à conquista da Taça do Este Asiático, em 2019.

As 19 vitórias, sete empates e quadro derrotas alavancaram Paulo Bento para o segundo lugar da lista dos mais vitoriosos pela Coreia do Sul atrás do alemão Uri Stielike: 61,29% contra 68,42%. A subida do português - que tem contrato válido até ao Mundial'2022 - ao topo pode acontecer já na terceira fase do apuramento asiático rumo ao Catar, que se inicia no próximo mês de setembro.

Refira-se que a Coreia do Sul está colocada no mesmo grupo do Irão (de Taremi), do Iraque, dos Emirados Árabes Unidos, da Síria e do Líbano: os dois primeiros apuram-se diretamente para o Mundial e o terceiro terá que ultrapassar dois playoffs (um asiático e outro intercontinental) para chegar ao certame.