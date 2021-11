Treinadores portugueses perdem na Liga da Arábia Saudita

O Al Nassr está em 13.º, com 13 pontos somados, mas com dois jogos em atraso.

O Al Nassr, treinador pelo português Pedro Emanuel, foi derrotado na visita ao terreno do Al Shabab por 1-0, tal como o Al-Hazm, de Hélder Cristóvão, frente ao Al Feiha, na 11.ª jornada da Liga saudita de futebol.

O único golo da partida na derrota do Al Nassr foi apontado pelo médio Hattan Bahebri, aos 23 minutos, com a equipa de Pedro Emanuel a somar o terceiro jogo consecutivo sem vencer no campeonato.

Com esta vitória, o Al Shabab está no segundo lugar da prova, com 21 pontos, a dois do líder Al-Ittihad, enquanto o Al Nassr está em 13.º, com 13 pontos somados, mas com dois jogos em atraso.

Já o Al-Hazm, com Tiago Rodrigues a titular, foi derrotado também por 1-0 na visita ao Al Feiha, com Moutari a marcar o único da partida, aos 73 minutos.

A equipa de Hélder Cristóvão está em 11.º lugar, com 10 pontos, enquanto o Al Feiha é sexto, com 17.