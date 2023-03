Treinadores portugueses já conhecem adversários na fase de grupos da Taça Libertadores

O Flamengo, agora treinado por Vítor Pereira, é o campeão em título da prova

Os treinadores portugueses das equipas apuradas para a fase de grupos da Taça Libertadores e da Taça Sul-Americana ficaram a conhecer na madrugada desta terça-feira os respetivos adversários, após um sorteio que teve lugar no Paraguai.

Desde logo, o campeão Flamengo, agora treinado por Vítor Pereira, vai defrontar o Racing (Argentina), Aucas (Equador) e Nublense (Chile) na fase de grupos da Libertadores, ao passo que o Palmeiras, de Abel Ferreira, que já venceu a prova em dois anos consecutivos (2020 e 2021), vai enfrentar o Barcelona (Equador), Bolívar (Bolívia) e Cerro Porteno (Paraguai).

Já na Sul-Americana, equivalente à Liga Europa na América do Sul, o Botafogo, orientado por Luís Castro, vai medir forças com o Liga de Quito (Equador), Universidade César Vallejo (Peru) e Magallanes (Chile) na fase de grupos, ao passo que o Bragantino, de Pedro Caixinha, foi emparelhado junto do Estudiantes (Argentina), Oriente Petrolero (Bolívia) e Tacuary (Paraguai).

As fases de grupos da Taça Libertadores e da Taça Sul-Americana vão arrancar entre os dias 4 e 6 de abril, terminando entre 27 e 29 de junho. A final da Libertadores vai ser disputada no dia 11 de novembro, no Estádio Maracanã, no Brasil, sendo que a final da Sul-Americana está marcada para 28 de novembro, no Uruguai.

Confira a fase de grupos da Taça Libertadores:

Confira a fase de grupos da Taça Sul-Americana: