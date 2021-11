Treinadores portugueses dão cartas pelo Mundo fora: só falta vencer na Oceânia

A popularidade dos técnicos portugueses não pára de subir por esse Mundo fora. Dos campeonatos mais mediáticos aos menos conhecidos é sempre a faturar. Os números não deixam margem para dúvidas: os treinadores portugueses já foram campeões em todos os continentes menos a Oceânia e em mais de cinquenta ligas estrangeiras

Há largos anos Portugal tornou-se um dos principais exportadores de futebolistas, abastecendo sobretudo o mercado europeu com jogadores formados no nosso país ou que tiveram no campeonato nacional uma porta de entrada e de crescimento.

No presente, somos também uma nação exportadora de treinadores, uma tendência que tem vindo a disparar em anos recentes, ao ponto de haver atualmente mais de quatro dezenas de técnicos espalhados por esse mundo fora em equipas e seleções estrangeiras.