Treinadores e jogadores portugueses com um Natal diferente: "É esta a vida que escolhemos..."

Entre longas deslocações e jogos, um grupo de 14 portugueses terá um dia de Natal bem diferente do habitual. Em conversa com O JOGO, Pedro Emanuel partilhou a forma como vai "fintar" a ausência da família numa data especial. Nos Emirados Árabes, Turquia, Irão e Egito, a cena repete-se com outros intervenientes.

No momento em que milhões de compatriotas se preparam para se deleitarem com as iguarias de Natal, um grupo de portugueses estará a vestir os equipamentos e a calçar as botas para entrar em campo ou de volta dos últimos acertos táticos. A grande maioria dos jogadores e treinadores que fazem vida em países onde não se celebra a quadra natalícia já estão habituados a uma vida itinerante que os leva a passar a data em terras desconhecidas, mas as saudades das reuniões à mesa e do conforto do ambiente familiar fazem sempre parte dos seus pensamentos.

No comando do Al-Khaleej desde o início da época, Pedro Emanuel entra este domingo em campo a partir das 17h30 no terreno do Al-Ettifaq e a realização do duelo da 10ª jornada do campeonato da Arábia Saudita forçou o adiamento da ceia com a sua equipa técnica por 24 horas. "Este ano, infelizmente para nós, jogamos no dia 25 às 20h30 locais e a noite do dia 24 será passada em estágio, num hotel. Vou juntar-me com os adjuntos e jantaremos o que eles tiverem para oferecer. Só iremos celebrar o Natal no dia 25, mal acabe o nosso jogo", contou o treinador, em conversa com O JOGO.

Alertado para o calendário, Pedro Emanuel e a restante equipa técnica abasteceram a dispensa na última viagem a Portugal e, à mesa, não vão faltar produtos que ajudam a matar a saudade. "Vamos reunir-nos na minha casa e vamos ter o nosso bacalhau com todos, rabanadas, bolo-rei e uns queijos", enumerou o antigo central do FC Porto e do Boavista, lamentando a ausência da família: "Não vieram para a Arábia Saudita porque não poderiam estar comigo a 24 e a 25, mas iremos celebrar juntos a passagem de ano. É uma situação triste por estarmos longe do país e das tradições, mas é esta a vida que escolhemos."

Além de Pedro Emanuel, que está em plena luta pela manutenção no primeiro escalão saudita, a Península Arábica também serve de casa a Pizzi, Adrien e Rúben Canedo. O trio que representa o Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, entrou hoje em campo às 12h45 portuguesas, enquanto Leonardo Jardim comanda o Shabab Al-Ahli a partir das 15h30. No Irão, Ricardo Sá Pinto também não terá direito ao almoço de Natal e passará o fim de semana em viagem face à visita do Esteghlal à casa do Sanat Naft, que fica a cerca de 1000 quilómetros de Teerão.

O mesmo problema atormenta a legião portuguesa do Alanyaspor, que conta com Marafona, Pedro Pereira, Ivan Cavaleiro, Wilson Eduardo e Candeias. Com jogo marcado para Konya, cidade a mais de quatro horas de viagem, os lusos não vão passar a noite de 24 e o dia de 25 com as respetivas famílias e as comemorações do Natal vão ficar adiadas para o dia seguinte. Os três pontos frente ao Konyaspor de Bruno Paz permitiriam aos laranjas seguirem na cola do Besiktas, de Gedson, que também vai jogar a mil quilómetros de distância de Istambul.

Na "ementa" de hoje fica só a faltar referir Jesualdo Ferreira, treinador dos egípcios do Zamalek que dará um salto aos arredores do Cairo para enfrentar o Arab Contractors.