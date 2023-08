Treinador português premiado na Arábia Saudita

Filipe Gouveia foi eleito melhor técnico da II Liga na época passada e recebeu o troféu

Filipe Gouveia, português de 50 anos, foi eleito o melhor treinador da II Liga da Arábia Saudita na época passada, recebendo por isso o troféu por parte dos responsáveis do futebol daquele país.

Ao serviço do Al Hazm, Filipe Gouveia fez um trajeto muito interessante que culminou com a subida à principal liga do país, onde se prepara para defrontar algumas das estrelas do futebol mundial.

Nuno Espírito Santo, Jorge Jesus, Luís Castro, Pedro Emanuel e Jorge Mendonça vão também participar no principal campeonato da Arábia Saudita.

