Treinador português na órbita do Nice, avança o L'Équipe

Prestigiado jornal francês identifica Pedro Martins como um dos alvos para o comando técnico do emblema gaulês.

Depois de ter iniciado a época com Patrick Vieira ao leme, o Nice demitiu o antigo internacional francês e nomeou o ex-adjunto Adrian Ursea para assumir o comando técnico. Contudo, essa será uma solução a prazo, uma vez que, de acordo com o jornal L'Équipe, o clube da Ligue 1 já identificou potenciais alvos para a próxima temporada.

E, em cima da mesa, está o nome de um treinador português: Pedro Martins, atualmente no banco do Olympiacos. O perfil do luso agrada aos responsáveis do emblema do sul de França, assim como o de Peter Bosz, holandês que, recentemente, deixou o Leverkusen. Christophe Galtier, técnico do Lille, também está nas cogitações.

O Nice ocupa o 10.º lugar da classificação da Liga gaulesa, com 42 pontos, e ainda almeja chegar a um posto de classificação europeia. No plantel, conta com o português Rony Lopes e o ex-Benfica Todibo.