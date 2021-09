Treinador português de 40 anos, comanda a liga da Hungria com o modesto Kisvarda, clube sem troféus no currículo e proveniente de uma vila de 16 mil habitantes, que tem abalado as forças vigentes no país

Discípulo de Johan Cruyff, de quem foi aluno, João Janeiro montou uma equipa cujo bom futebol tem encantado a crítica e que tem estado à altura do peso mediático de um primeiro lugar falado além-fronteiras.

Como é que surgiu a oportunidade de trabalhar no Kisvarda?