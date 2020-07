Treinador português já foi abordado para suceder a Jorge Jesus no Flamengo

Direção dos campeões brasileiros e sul-americanos quer apostar na continuidade de técnicos portugueses e já há um eleito.

Aposta na continuidade em treinadores portugueses. Este é o lema seguido pelo Flamengo que, soube O JOGO, já abordou Pedro Martins, iniciando os primeiros contactos para a sucessão de Jorge Jesus.

De acordo com as informações recolhidas, o nome do atual treinador do Olympiacos é um dos que mais agrada à Direção do Mengão presidida por Rodolfo Landim, atenta ao trabalho que o ex-médio realizou no Olympiacos, onde devolveu ao clube o título de campeão que fugia há dois anos.

O Mengão iniciou os primeiros contactos tendo em vista a contratação do atual líder do Olympiacos. Porém, tem um obstáculo a superar: o ex-jogador renovou contrato até 2022 com os campeões gregos

Além desse feito, Pedro Martins ainda pode conquistar a Taça - defronta o AEK Atenas a 26 de julho na final - e se o conseguir, o emblema do Piréu volta a fazer uma dobradinha, algo que não acontece desde 2014/15. Como se isso não bastasse, a equipa ainda tem possibilidades de se qualificar para os quartos de final da Liga Europa, tendo para isso de anular o 1-1 em casa da primeira mão quando defrontar o Wolverhampton ,de Nuno Espírito Santo, no segundo duelo a 6 de agosto. Estes fatores complicam a missão do Flamengo em tentar a contratação de Pedro Martins, mas há outro obstáculo ainda mais complicado a ultrapassar: no início de maio o português renovou até 2022 com o Olympiacos, pouco interessado em deixar sair um técnico que é admirado tanto pelos jogadores como pelos adeptos.

Sendo Pedro Martins o preferido, mas dada a possibilidade de não conseguir a sua contratação, o Fla tem outro nome português na lista de potenciais sucessores de Jorge Jesus e esse é Marco Silva. Tal como O JOGO adiantou a 9 de julho, os dirigentes do campeão brasileiro e sul-americano abordaram os representantes do treinador que está sem clube. Marcos Braz, "vice" para o futebol do Fla optou por não confirmar a iniciativa, pois na altura dava por certa a continuidade de Jesus.