Treinador português apontado à MLS

João Sacramento trabalhou com José Mourinho, Leonardo Jardim e Christophe Galtier

João Sacramento, antigo colaborador de José Mourinho (Tottenham e Roma), Leonardo Jardim (Mónaco) e Christophe Galtier (Lille e PSG) foi apontado por Fabrizio Romano como possibilidade para treinador do New York Red Bulls, na próxima temporada, tratando-se de um dos clubes com mais força na Major League Soccer.

O português, de 34 anos, é considerado um elemento muito promissor na visão tática do jogo mas acabou por não fazer parte dos planos de Luís Enrique na sua chegada ao clube parisiense, ficando livre de traçar o futuro e, potencialmente, iniciar carreira como treinador principal.

Para já pode estar na calha para a prestigiante Major League Soccer.